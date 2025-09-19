Virtus.pro порадовала 76-летнюю бабушку стримершу подарками

Команда Virtus.pro решила сделать приятный сюрприз одной из самых необычных стримерш – 76-летней бабушке Ольге. Легендарная организация прислала ей подарки, отметив, что для команды важно не только развивать молодое поколение игроков, но и проявлять внимание к старшему поколению, которое радует игровой комьюнити своим позитивным контентом:

© Чемпионат.com

Ольга, спасибо за ваш душевный контент. Мы прониклись и не удержались от подарков. Желаем вам крепкого здоровья, побольше радостных моментов и самых приятных каток.

Бабушка Ольга ведёт стримы уже несколько лет и активно играет в CS, собирая аудиторию, которая ценит её харизму и искренность. Её трансляции часто становятся популярными в соцсетях и на платформе Twitch.