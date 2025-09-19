AMD представила Ryzen PRO 9000 с лучшей безопасностью и производительностью

AMD официально запустила новый корпоративный ряд процессоров Ryzen PRO 9000, состоящий из трёх моделей для OEM-поставщиков. Они основаны на архитектуре Zen 5 Granite Ridge, как и обычные Ryzen 9000, но имеют функции управления и безопасности. Это важный для бизнеса аспект.

В линейке представлены:

Ryzen 5 Pro 9645: 6 ядер, 12 потоков, 3,9−5,4 ГГц;

Ryzen 7 Pro 9745: 8 ядер, 16 потоков, 3,8−5,4 ГГц;

Ryzen 9 Pro 9945: 12 ядер, 24 потока, 3,4−5,4 ГГц.

Все процессоры имеют TDP 65 Вт и стандартное кэш-память, а также поставляются с кулером Wraith Stealth. В сравнении с предыдущей PRO-серией, базовая частота Ryzen 9 Pro немного снизилась, но ускорение в рабочих задачах стало заметно выше. AMD утверждает, что Ryzen 9 Pro 9945 до 44% быстрее в Blender и до 22% быстрее в других продуктивных тестах по сравнению с Intel Core i7−14 700.

Особенности PRO-линейки включают корпоративные функции безопасности и управления, аналогичные Intel vPro. Цена и доступность пока неизвестны, так как процессоры будут поставляться в крупные компании через партнёров.