Что означает слово «летсплей» и когда его уместно использовать

Среди любителей видеоигр используется слово «летсплей», когда речь заходит о видеороликах. Что означает этот термин и когда его уместно употреблять — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает слово «летсплей»

«Летсплей» — это жанр видеоблога, в котором человек снимает свое прохождение какой-либо игры, комментируя этот процесс.

Этот формат делает акцент не только на самом прохождении, но и на эмоциях и реакции игрока. Чаще всего такие ролики носят юмористический характер.

Понятие пришло в русский язык от английского выражения let's play, что переводится как «давайте играть».

Когда уместно использовать

Слово используется в сфере блогинга и компьютерных игр. Человека, который снимает такой вид контента, называют «летсплейщиком».

Примеры употребления

«Давай посмотрим летсплей по этой игре».«Я хочу снять летсплей со своими друзьями и выложить его на YouTube».«Он не так часто играет в игры, но любит смотреть летсплеи».