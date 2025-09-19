Эксперты из КНР высоко оценили потенциал российских игр

Эксперты Поднебесной высоко оценили потенциал российских игр для выхода на международные рынки, в первую очередь китайский. Об этом сообщает информационное агентство "Регнум", ссылаясь на итоги бизнес-миссии московских разработчиков, организованной Агентством креативных индустрий (АКИ) при экспертной поддержке Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

© m24.ru

Десять столичных студий провели более сотни встреч с китайскими партнерами и представили первый в России кластер видеоигр и анимации, открытие которого запланировано в Москве в этом году.

Руководитель направления международного сотрудничества компании AppLens Чжао Ху отметил, что такие центры способствуют развитию бизнеса и укрепляют международное партнерство.

"Объединяя усилия в таких экосистемах, российские и китайские компании получают возможность лучше понимать подходы друг друга, эффективно делиться технологиями и совместно создавать проекты для мирового рынка", – поделился Чжао Ху.

Издатель компании ImPerfect Game Зодиак Чен добавил, что кластер значительно сократит операционные расходы и время запуска совместных инициатив.

"Вместо поиска разрозненных студий по всей России мы получаем централизованную точку входа: одну площадку для переговоров, один канал для обмена технологиями, один источник информации о талантах и проектах", – сказал Зодиак Чен.

Китайские эксперты выделили отдельные российские проекты. Менеджера по развитию компании Hong Sousou Ю Юэ впечатлил гоночный симулятор и кресло-автосимулятор от московской студии GameStul.

"Я считаю, что у таких проектов большой потенциал для локализации и продвижения в Китае", – поделилась Ю Юэ. Руководитель отдела оценки продуктов AppLens Чен Бицин выделила игру Slavania от студии Game Art Pioneers. "Slavania – не стандартное западное фэнтези, а что-то новое для азиатского игрока. Визуальный стиль плюс аддиктивный геймплей проекта обладает неплохим потенциалом на рынке Азии", – сказала Чен Бицин.

Новый кластер видеоигр и анимации, создаваемый по инициативе АКИ, займет пять этажей в бизнес-центре на улице Николы Теслы. Его главная задача – стать современной высокотехнологичной площадкой для создания проектов мирового уровня.

Ранее в Госдуме заявили о важности Steam для развития видеоигр в России. По словам депутата Антона Горелкина, ряд зарубежных онлайн-игр стал работать через российских паблишеров.

Парламентарий подчеркнул, что желание получить эксклюзивные условия требует от паблишера вести переговоры, а не вводить блокировки.