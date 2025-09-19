Roblox решили проверить после размещения симулятора убийства

В США начата официальная проверка в отношении популярной игровой платформы Roblox. Об этом сообщает The Washington Times.

Поводом стало появление в ней так называемого симулятора убийства известного общественного деятеля Чарли Кирка.

Данную игру, созданную пользователями, уже удалили. В ней в анимированном виде был показан момент насилия с элементами крови. Особую озабоченность властей вызвал тот факт, что этот контент был доступен детям, в том числе в возрасте от пяти лет.

Прокуратура штата Оклахома намерена тщательно изучить, насколько компания-разработчик обеспечивает соблюдение мер безопасности для своей многомиллионной аудитории. Известно, что сорок процентов пользователей платформы — это дети младше тринадцати лет.

Ведомство также проверяет правовые основания для возможного судебного иска к компании за распространение опасного контента среди несовершеннолетних.

