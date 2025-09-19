В Epic Games стартовала очередная бесплатная раздача игр

В онлайн-магазине компании Epic Games стартовала очередная бесплатная раздача игр.

В этот раз зарегистрированные на платформе геймеры на безвозмездной основе могут добавить себе в коллекцию сразу два проекта.

Project Winter - это кроссплатформенный мультиплеерный онлайн-"выживач" в суровых зимних условиях.

Samorost 2 авторы из студии Amanita Design описывают как милую сюрреалистическую историю о космическом путешествии Гнома, чью собаку похитили злобные инопланетяне.

Специальное предложение будет действовать неделю - до 25 сентября.