В Epic Games стартовала очередная бесплатная раздача игр

Две игры бесплатно и навсегда раздают в Epic Games Store
В онлайн-магазине компании Epic Games стартовала очередная бесплатная раздача игр.
В этот раз зарегистрированные на платформе геймеры на безвозмездной основе могут добавить себе в коллекцию сразу два проекта.
Project Winter - это кроссплатформенный мультиплеерный онлайн-"выживач" в суровых зимних условиях.
Samorost 2 авторы из студии Amanita Design описывают как милую сюрреалистическую историю о космическом путешествии Гнома, чью собаку похитили злобные инопланетяне.
Специальное предложение будет действовать неделю - до 25 сентября.