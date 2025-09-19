Ryzen 7 9800X3D поставил новый мировой рекорд

На мероприятии в Шанхае тайваньский оверклокер Hicookie, выступавший от имени Gigabyte, сумел рекордно разогнать чип Ryzen 7 9800X3D с помощью материнской платы X870 AORUS Tachyon, созданной специально для энтузиастов.

© Ferra.ru

Для достижения результата использовалось экстремальное охлаждение жидким азотом.

Процессор Ryzen 7 9800X3D, оснащённый 8 ядрами, 16 потоками и 96 МБ кэша 2-го поколения 3D V-Cache, был переведён в режим 8 ядер / 8 потоков и получил напряжение 1,631 В. При базовой частоте шины 101,57 МГц и множителе 72 чип достиг 7313 МГц, побив прежний мировой рекорд в 7,2 ГГц.

© Wccftech

Кроме самого рекорда, оверклокер протестировал систему в Cinebench 2024. На частоте 6,65 ГГц CPU набрал 1733 балла в однопоточном тесте, что на 29,5% выше стандартного результата при активированном PBO.

Таким образом, Ryzen 7 9800X3D подтвердил статус самого быстрого игрового процессора и продемонстрировал огромный разгонный потенциал платформы AM5, которая, по прогнозам, получит новые рекорды в ближайшие годы.