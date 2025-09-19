Новосибирец продает автографы киберспортсменов за 10 000 рублей

На одном из популярных сайтов объявлений появилось необычное предложение от жителя Новосибирска. Дмитрий предлагает приобрести автографы известных киберспортсменов, специализирующихся на игре Dota 2, за 10 тысяч рублей за три подписи.

«В коллекции представлены автографы профессиональных игроков с значительной популярностью. Среди них – Nix, который насчитывает более 1 миллиона подписчиков на платформе Twitch, и NS с аудиторией почти 800 тысяч подписчиков», – рассказал Дмитрий журналистам Горсайта.

Особую ценность, по словам Дмитрия, представляет автограф игрока gpk, который недавно участвовал в престижном турнире The International в Гамбурге, где его команда заняла четвертое место.

Дмитрий пояснил, что получил эти автографы в 2023 году в рамках специальной акции, где требовалось делать точные прогнозы на киберспортивные турниры. По его словам, такие автографы являются достаточно редкими, поскольку их распространение ограничено специальными акциями и мероприятиями.

Причиной продажи коллекции новосибирец назвал потерю интереса к киберспорту. Он готов продать как всю коллекцию из трех автографов за 10 тысяч рублей, так и отдельные экземпляры по 5 тысяч каждый. Как объяснил Дмитрий, суммарная цена за три автографа специально сделана ниже, чтобы стимулировать покупку всего комплекта.

Несмотря на редкость предметов, продавец признает, что целевая аудитория для такого товара крайне узкая, поэтому спрос на автографы пока отсутствует. Коллекционеры киберспортивных memorabilia – довольно редкое явление на российском рынке.

