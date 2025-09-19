Разработчик пожаловался, что ПК-порты будут сдерживать потенциал PlayStation 6

Разработчик из студии Massive Damage Брайан Хемскер заявил, что именно обязательные ПК-порты, а не возможная портативная консоль, будут сдерживать потенциал PlayStation 6.

По его словам, сегодня почти каждая игра Sony создаётся с учётом будущего выхода на ПК. Из-за этого разработчики вынуждены учитывать старое железо — видеокарты начального уровня и ограничения по скорости накопителей.

В результате, они не рискуют использовать возможности консоли «на максимум», опасаясь проблем с оптимизацией при переносе на ПК. Хемскер привёл примеры: Metal Gear Solid Delta, мультиплатформенный ремейк, по его мнению, выглядит не намного лучше, чем MGS V, и страдает от технических проблем.

В то же время эксклюзив Death Stranding 2 демонстрирует, как проект может раскрыть весь потенциал PS5 без оглядки на ПК. Аналогичную ситуацию он отметил на примере Metroid Prime Remastered для Switch.

По мнению эксперта, именно это станет главным барьером для игр на PS6, в отличие от портативки, которая благодаря апскейлингу DLSS, PSSR и FSR 4 не должна ограничивать графику стационарной консоли.