Почему разрушения в Battlefield 6 менее масштабные, чем в Battlefield 4

Разработчики Battlefield 6 объяснили, почему разрушения в игре выглядят менее масштабно, чем в Battlefield 4.

В новом шутере используется концепция «тактического разрушения», а не тотальный подход в духе системы Levolution, позволявшей обрушивать целые здания.

Глава Ripple Effect Кристиан Грасс в интервью EDGE отметил, что цель команды — сохранить баланс между зрелищностью и геймплеем.

«Если разрушить можно абсолютно всё, то вскоре не останется укрытий и играть станет неинтересно. Нам важно, чтобы разрушения помогали атаковать, уничтожать укрытия врагов или создавать новые угрозы на поле боя», — сказал он.

В Battlefield 6 применяется так называемая система «apple-coring», которая гарантирует наличие укрытий и разнообразие боевых ситуаций.

По словам технического директора проекта, дополнительно на решение повлияла необходимость оптимизации под менее мощную Xbox Series S. В итоге игра показывает лучшую производительность, чем Battlefield 2042, сохраняя при этом впечатляющие разрушаемые элементы.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.