Состоялся выход продолжения Dying Light

На ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоялся релиз Dying Light: The Beast — самостоятельного проекта польской студии Techland, изначально заявленного как дополнение для Dying Light 2. Игра получила положительные отзывы, сообщает DTF.

По данным агрегатора Metacritic, Dying Light: The Beast стартовала с оценкой 78/100 на основании 24 рецензий, что выше рейтингов предыдущих игр серии: оригинальная Dying Light имеет 74 балла, а Dying Light 2 Stay Human — 76. На OpenCritic игра получила 83/100 на основе 14 обзоров.

Критики отмечают возвращение к концептуальным основам серии — упор на интенсивные ближние бои, проработанную систему выживания и более компактный, но насыщенный открытый мир. Среди ключевых изменений — переработанная механика выносливости, повышающая тактическую составляющую сражений, и усиленный элемент хоррора при наступлении ночи.

Обозреватели также положительно оценили отказ от ряда второстепенных активностей, ранее перегружавших игровой процесс. Мини-игры, гонки и побочные миссии стали менее навязчивыми, благодаря чему повествование и внутриигровой контент стали более сфокусированными.

Интерес к новинке подтверждают и пользовательские метрики. Уже в первые 50 минут после запуска пиковый онлайн Dying Light: The Beast в Steam превысил 77 тыс. одновременных игроков.

Игра доступна с полным переводом, в том числе с озвучкой на русский язык.

