Новый Xbox-режим можно будет запустить на всех портативках на базе Windows 11

Microsoft готовит запуск нового полноэкранного режима Xbox на портативных консолях Xbox Ally. Однако, как выяснили энтузиасты, воспользоваться им смогут владельцы любых игровых устройств на Windows 11.

© Ferra.ru

Благодаря последнему обновлению 25H2 удалось включить экспериментальный режим и на других портативках, включая MSI Claw и Asus ROG Ally. Новый интерфейс позволяет загружать систему напрямую в приложение Xbox, минуя рабочий стол Windows и фоновые процессы.

Это экономит около 2 ГБ оперативной памяти, что особенно важно для компактных игровых устройств.

В данном режиме отображается обновлённый интерфейс Xbox с доступом ко всем библиотекам — Microsoft Store, Steam, Battle.net и другим. Игроки получают оптимизированный Game Bar и новое меню «Представления задач», удобное для управления на небольших экранах.

При желании можно переключиться на стандартный рабочий стол Windows и запускать привычные приложения, но Microsoft предупреждает, что для этого лучше использовать мышь или клавиатуру.