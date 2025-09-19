Corsair представила мощный блок питания WS3000 на 3000 Вт

Corsair выпустила новый блок питания WS3000 мощностью 3000 Вт. Устройство имеет сертификат 80 PLUS Platinum, полностью модульные кабели и десятилетнюю гарантию.

Главная особенность WS3000 — поддержка сразу нескольких топовых видеокарт. Блок питания оснащён четырьмя современными разъёмами 12V-2x6, а также четырьмя 8-pin PCIe, которые можно разделить на восемь. Это позволяет установить до четырёх видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 или профессиональных моделей RTX PRO.

© Corsair

Несмотря на рекордную мощность, размеры устройства не превышают стандартные: длина — 175 мм, ширина — 150 мм, высота — 86 мм. Максимальная нагрузка по линии +12V достигает 250 ампер. В конструкции используются промышленные компоненты и охлаждение с вентилятором 140 мм на подшипниках качения.

Есть и ограничения: WS3000 работает только от сети 220–240 В.

Цена новинки составит $599.