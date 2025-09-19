Почему Ryzen 9600X рвет продажи, а не Core i5-14600K

Продажи процессора AMD Ryzen 5 9600X значительно опережают Intel Core i5-14600K, хотя последний формально мощнее за счёт 14 ядер и 20 потоков против 6 ядер и 12 потоков у конкурента.

Причины такого успеха AMD кроются не столько в «сухой» производительности, сколько в позиционировании и ожиданиях покупателей.

Во-первых, для большинства геймеров важна не многопоточная нагрузка, а стабильный fps. Ryzen 9600X показывает сопоставимую, а порой и лучшую игровую производительность при меньшем энергопотреблении и более простом охлаждении. Core i5-14600K же требует мощной системы охлаждения и работает заметно горячее.

Во-вторых, покупатели обращают внимание на перспективность платформы. AM5 обещает поддержку минимум до Zen 6, а возможно и Zen 7, тогда как LGA1700 уходит в историю вместе с текущим поколением Intel. Это делает Ryzen более выгодной покупкой для апгрейда в будущем.

Наконец, играет роль имидж: за последние годы AMD смогла закрепиться в сознании геймеров как «король» игрового сегмента, аналогично тому, как NVIDIA воспринимается в мире видеокарт. Всё это и обеспечивает Ryzen 9600X высокий спрос, несмотря на формальные уступки конкуренту.