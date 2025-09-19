Глава Gearbox жестко ответил на критику Borderlands 4

Рэнди Питчфорд, глава Gearbox и главный разработчик Borderlands 4, резко отреагировал на жалобы игроков по поводу технического состояния игры.

© Ferra.ru

По его словам, если пользователей не устраивает уровень fps, им стоит просто воспользоваться функцией возврата средств в Steam, которая, как он подчеркнул, не представляет сложности.

На своей странице в X.com, Питчфорд написал, что «игра — это всего лишь игра», и предложил недовольным оформить возврат, вместо того чтобы продолжать критиковать проект. Он также добавил, что готов помочь игрокам разобраться с проблемами, если они поделятся характеристиками своих ПК.

© X.com

Разработчик извинился за то, что ранее советовал активировать DLSS для повышения производительности, но настаивает, что именно так и нужно поступать, если хочется стабильного fps.

При этом Питчфорд подчеркнул: если пользователи отказываются от современных технологий ускорения графики, то у них всегда остаётся выбор — «просто сыграть во что-нибудь другое».