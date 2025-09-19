Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple

Новые iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми смартфонами Apple, ориентированными на максимальную игровую производительность благодаря испарительной камере и алюминиевому корпусу, которые значительно улучшили тепловыделение устройства. Об этом сообщает Telegram-канал BigGeek со ссылкой на тест YouTube-блогера Geekerwan.

Несмотря на то, что новый чип Apple A19 Pro демонстрирует рост мощности, ключевым фактором повышения производительности стал эффективный отвод тепла, что позволило избежать троттлинга и обеспечить стабильную работу процессора на максимальной частоте.

Geekerwan провел серию сравнительных игровых тестов на iPhone 17 Pro (A19 Pro), iPhone 16 Pro (A18 Pro) и iPhone 15 Pro (A17 Pro). Все три модели способны запускать игры уровня AAA, однако результаты A19 Pro заметно превосходят предшественников:

Так, в Resident Evil 4 Remake iPhone 17 Pro показал 52,2 FPS при энергопотреблении 6,1 Вт, что на 56% выше, чем у A18 Pro (33,3 FPS, 4,7 Вт), и на 65% больше, чем у A17 Pro (31,6 FPS, 4,9 Вт).

В Death Stranding прирост составил 60% по сравнению с A18 Pro — 47,1 FPS против 29,3 FPS (энергопотребление 6,1 Вт и 5,3 Вт соответственно), а по сравнению с A17 Pro разница достигла 69%.

В Assassin's Creed Mirage A19 Pro обеспечил 29,7 FPS (5,6 Вт), что на 45% выше результата A18 Pro (20,4 FPS, 4,8 Вт) и на 61% превосходит A17 Pro (18,4 FPS, 4,5 Вт).

