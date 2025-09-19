Ryzen 9800X3D обошел 7800X3D в среднем лишь на 8%

Не стоит переплаты: Ryzen 9800X3D обошёл 7800X3D в среднем лишь на 8%
На YouTube-канале Hardware Unboxed протестировали в Full HD (в 12 современных играх) процессоры Ryzen 7 7800X3D и 9800X3D.
Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 7 9800X3D/7800X3D, матплату MSI MPG X870E Carbon WiFi, оперативную память G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 CL30, видеокарту Asus ROG Astral GeForce RTX 5090, корпус MSI MEG Maestro 700L PZ, блок питания Kolink Regulator Gold ATX 3.0 1200W, накопитель TeamGroup T-Force Cardea Z44Q 4 TB, операционную систему Windows 11 24H2, драйвер Nvidia 581.29.
Всего сравнивались процессоры в 12 играх. Среди них были Marvel Rivals, Rainbow SIx Siege X, Assassin’s Creed Shadows, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, Warhammer 40,000 Space Marine II, The Last of Us Part II Remastered, Marvel’s Spider Man 2, Mafia: The Old Country, Assetto Corsa Competizione, Baldur’s Gate 3, Counter-Strike 2.
Так, например, в Marvel Rivals в 1080р как с настройками Medium, так и Ultra 9800X3D оказался быстрее всего на 1%. В Rainbow Six Siege эта разница составила 5%, в Horizon Zero Dawn - 10-11%.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В среднем разница в Fulll HD между 9800Х3D и 7800Х3D составила всего 8%. Эта тенденция сохранялась как с максимальными настройками графики, так и со средними. Поэтому если вы можете купить 7800Х3D сейчас, то сделайте это.