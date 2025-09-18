Как починить шелкострел в Hollow Knight: Silksong

В Hollow Knight: Silksong Хорнет может буквально найти огнестрельное оружие — оно находится в убежище в юго-восточной части Желчноводья, одной из сложнейших локаций в игре. Но прежде чем пользоваться пистолетом, его нужно починить, и выбор мастера для починки оружия сильно влияет на дальнейший геймплей. Портал PC Gamer рассказал, как починить шелкострел.

От того, кто починит сломанный инструмент, зависят его важнейшие свойства: тип снарядов, урон и боезапас. И здесь игра предоставляет три варианта на выбор.

Первый вариант — починить у Дочери кузни в Глубоких доках. Наиболее очевидная опция, до которой, пожалуй, додумаются большинство игроков. В ее исполнении инструмент становится своего рода револьвером, который стреляет во врагов одним мощным зарядом.

Второй вариант — починить у Двенадцатого архитектора в Цитадели. Она сделает из инструмента пистолет-пулемет, выстреливающий по три заряда за раз. Но для того, чтобы выбрать эту опцию, сначала нужно попасть в Цитадель и спуститься на ее нижние ярусы — или пройти в Цитадель через Мглу.

Наконец, третий вариант — Хорнет может починить инструмент и сама, если найдет нужные детали в комнате прямо перед вершиной горы Фэй. Если спрыгнуть на пик справа, то можно спуститься на платформу, которая ведет внутрь комнаты. Версия Хорнет представляет собой рельсовую пушку — медленную, но мощную и пробивающую врагов насквозь. Примечательно, что для этой опции вам понадобится только металл — платить за ремонт четками не придется.