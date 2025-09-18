Как открыть режим «Стальная душа» в Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong показалась вам слишком простой? Не проблема — режим «Стальной души» бросит вызов даже самым искушенным знатокам игры. Как и в оригинальной Hollow Knight, в Silksong его можно открыть, просто пройдя сюжет один раз… Или можно немного схитрить и разблокировать его раньше срока. Портал PC Gamer рассказал, как.

© Steam

Для тех, кто не играл в первую Hollow Knight, режим «Стальной души» добавляет в игру перманентную смерть. Если вы погибнете хотя бы один раз, то придется начинать прохождение заново — никаких вторых шансов. Из-за этого при прохождении в режиме «Стальной души» ряд предметов в Silksong меняется. Например, сумка, позволяющая сохранить половину четок при смерти, просто бесполезна — поэтому она становится подсумком, который увеличивает максимальный запас инструментов.

Если судить по аналогичному режиму в оригинальной Hollow Knight, «Стальная душа» вносит и другие мелкие правки в игру, включая уникальный контент, вроде квестов, доступный только если включена перманентная смерть.

Открыть режим «Стальной души» можно двумя способами. Первый и самый очевидный — просто пройти Silksong; после финальных титров режим открывается автоматически. Но если вы не хотите дожидаться полного прохождения, можно схитрить.

Перейдите на вкладку Extras в главном меню Введите следующие команды стрелками курсора: вверх, вниз, вверх, вниз, влево, вправо, влево, вправо

При корректном вводе команд вы услышите звук, и экран на мгновение моргнет белым цветом. После этого при начале новой игры в пустом слоте сохранений у вас появится опция начать забег в режиме «Стальная душа».