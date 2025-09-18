Артхаусное приключение Baroque и его спин-оффы получат переиздание на Switch

Sting Entertainment объявила о том, что серия Baroque получит переиздание для Nintendo Switch. Коллекция под названием BAROQUE-YA будет состоять из четырёх игр и выйдет 18 декабря. Загвоздка в том, что как минимум первое время сборник будет эксклюзивом японских магазинов.

© кадр из игры

Состав коллекции следующий:

Baroque (1998) — оригинальная версия трёхмерной RPG, выпущенной для первой PlayStation;

Baroque Syndrome — визуальная новелла, ставшая приквелом к оригинальной игре;

Baroque Shooting: Reversed — shoot’em’up во вселенной серии;

Baroque ~Become a Meta-Being~ Revive — мобильная «прыгалка» во вселенной серии.

В своё время Baroque прославилась своим уникальным стилем и необычным подходом к сюжету. Увы, мрачная RPG с элементами рогаликов осталась японским эксклюзивом, но получила фанатский перевод на английский язык. Baroque полюбилась геймерам за артхаусный подход. Также у игры есть ремейк для PlayStation 2, который получил негативный отклик из-за отсутствия шарма оригинала. Неудивительно, что его не добавили в сборник.

Отметим, что Baroque — это уже не первая забытая японская игра, которая получает второе дыхание и переиздание. Например, в конце 2021 года вышла обновлённая версия Garage: Bad Dream Adventure — квеста про кошмарный «сон». С особенностями и глубоким посылом игры можно ознакомиться в тематическом эссе автора Игромании.