Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator получили масштабное обновление

Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator с разницей в несколько дней получили обновление 1.56, которое значительно улучшает графику и меняет интерфейс.

© кадр из игры

В основу патча легла технология Height Blend. Она отвечает за более реалистичные переходы между разными поверхностями. Например, между травой и камнями. Разработчики отмечают, что на производительность это почти никак не повлияло.

Теперь игроки могут выбрать, нужно ли удерживать для приближения вида из кабины. Также переработали интерфейс браузера, так что в него помещается больше элементов. Обновили менеджеры водителей, гаражей и грузовиков. Улучшили графики и систему распределения задач.

Патч для Euro Truck Simulator 2 расширил дополнения HS-Schoch Tuning Pack, Special Transport и Schmitz Cargobull Trailer Pack. Их владельцы получили новые элементы для кастомизации.

В августе стало известно, что Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator выйдут на PS5 и Xbox Series. Подробности о портах пока раскрывать не стали.