Вакансии для Cyberpunk 2 и онлайн-«Ведьмака» раскрыли детали мультиплеера

CD Projekt RED поделилась пачкой свежих вакансий для Северной Америки. Студия не стала скрывать, что разработчики требуются для Cyberpunk 2 и The Witcher: Sirius. Последнюю не стоит путать с четвёртой частью: под кодовым названием Sirius скрывается отдельная многопользовательская игра по вселенной «Ведьмака».

© кадр из игры

Начнём с самого броского: ни у Cyberpunk 2, ни у Sirius нет ведущего продюсера, что ясно даёт понять — ждать новинки в ближайшие годы не стоит. Те, кто с успехом станут частью CD Projekt RED, возглавят команды продюсеров. Главными целями будут контроль и совершенствование процессов разработки, определение чёткого видения целей и правильная расстановка приоритетов.

А вот остальные интересные подробности кроются в описаниях других вакансий. Например, для Cyberpunk 2 требуется старший сетевой инженер. Он будет играть ключевую роль проработке онлайн-функционала, а также помогать с реализацией матчмейкинга и тесно сотрудничать с геймдизайнерами ради эффективной интеграции сетевых функций. Видимо, CD Projekt RED всерьёз задумалась о перевоплощении Cyberpunk 2077 Online — невышедшего онлайн-режима первой части.

Для Sirius же нужен ведущий инженер искусственного интеллекта, который должен тесно сотрудничать с другими разработчиками и создавать таких NPC (управляемых компьютером персонажей в целом), которые предоставят игрокам «незабываемые впечатления». Также стоит отметить, что для игры ищут старшего дизайнера систем — он должен проработать экономику, баланс, справедливые вознаграждения для одиночек и команд.