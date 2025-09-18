Авторы стратегии Endless Legend 2 раскрыли особенности каждой фракции

Разработчики из Amplitude Studio поделились свежим трейлером Endless Legend 2. Это обзорный геймплейный ролик, в котором зрителям рассказывают о разнообразии фракций: в момент выхода в раннем доступе их будет пять штук. Каждая из них отличается не только визуальным оформлением, но и философией и историей, что отразится на игровых механиках.

© кадр из игры

Новичкам подойдёт фракция Kin of Sheredyn — она отлично строит оборонительные укрепления и может открыть знания, дарующие огромную экономическую и военную мощь. Пацифисты предпочтут Aspects — фракцию с высоким уровнем дипломатии, которая стремится к гармонии в отношении с остальными народами. Игроки смогут подписывать договоры и соглашения, выгодные для обеих сторон.

Last Lords — это фракция возрождённых рыцарей, которые идут по пути славы. Они питаются жизненной силой своих врагов, что поможет не только укрепить имеющихся юнитов, но и возродить других лордов. Tahuks же используют своё технологическое превосходство, что позволит игрокам строить уникальные здания, создавать мощное оружие и даже продавать знания. При этом страсть к технологиям сочетается с религией, направление которой может открыть уникальные бонусы.

Пятой фракцией, которая будет присутствовать на выходе Endless Legend 2 в раннем доступе, стала Necrophage. Это улей существ, похожи на насекомых. Их единственная цель — истребить всех конкурентов. Возможности дипломатии у фракции ограничены из-за наличия лишь одного города (гнезда королевы), но постройка нор и новых гнёзд поможет подавлять врагов количеством юнитов.

Endless Legend 2 выйдет в раннем доступе на PC в Steam уже 22 сентября. Ранее разработчики поделились системными требованиями игры и ответили на насущные вопросы. Например, мультиплеер добавят в ходе последующих обновлений — о них расскажут через несколько дней после старта раннего доступа. Чего точно не стоит ждать, так это режима игры на одном экране и энциклопедии.