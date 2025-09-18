Split Fiction получила награду от принца Швеции

В Hazelight Studios похвастались необычной наградой, которую разработчикам вручил лично принц Швеции.

© кадр из игры

Split Fiction получила премию Excellent Swedish Design. Впервые её вручили разработчикам видеоигр.

Напомним, что кооперативное приключение вышло на PC, PlayStation 5 и Xbox Series в марте 2025 года и впечатлило экспертов из Digital Foundry. В Split Fiction геймеры примеряют на себя роли писательниц, которые попали в миры своих книг.

По игре планируют снять фильм, режиссёром которого станет Джон Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада»), а сценарий напишут авторы «Дэдпула и Росомахи» Ретт Риз и Пол Верник.

В сентябре на PS Store началась распродажа «Осенние приключения», в рамках которой Split Fiction продают со скидкой в 10%. А ещё стало известно, что неофициальная русская озвучка игры находится на предфинальном этапе.