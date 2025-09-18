Split Fiction получила награду от принца Швеции
В Hazelight Studios похвастались необычной наградой, которую разработчикам вручил лично принц Швеции.
Split Fiction получила премию Excellent Swedish Design. Впервые её вручили разработчикам видеоигр.
Напомним, что кооперативное приключение вышло на PC, PlayStation 5 и Xbox Series в марте 2025 года и впечатлило экспертов из Digital Foundry. В Split Fiction геймеры примеряют на себя роли писательниц, которые попали в миры своих книг.
По игре планируют снять фильм, режиссёром которого станет Джон Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада»), а сценарий напишут авторы «Дэдпула и Росомахи» Ретт Риз и Пол Верник.
В сентябре на PS Store началась распродажа «Осенние приключения», в рамках которой Split Fiction продают со скидкой в 10%. А ещё стало известно, что неофициальная русская озвучка игры находится на предфинальном этапе.