В Steam стали бесплатно отдавать мрачную игру Away

В Steam до 24 сентября начали бесплатно отдавать мрачное приключение Away. Игра вышла в 2018 году — в дальнейшем разработчики из NipoBox выпустили выживалку Crushed (до сих пор в раннем доступе), двухмерный шутер Spellagis и «однобитный» платформер Knight’s Night!

© кадр из игры

Что касается Away, то игра рассказывает о предсмертных переживаниях главного героя. Прохождение будет коротким, но мрачным. Краски сгущает не только тематика принятия смерти — в Away всё выполнено в чёрно-белой стилистике. Также у игры есть поддержка достижений в Steam и полная русская локализация, включая озвучку.

За всё время Away получила свыше 300 обзоров — средняя оценка в Steam оказалась «смешанной». Главная претензия заключается в короткой продолжительности («пройти» Away можно по отзывам, где расписан весь внутриигровой текст, который оказался короче этой новости). Ситуацию не спасает даже атмосфера, которой многие попросту не успеют проникнуться.

Вердикт большинства таков: Away можно взять бесплатно, но каких-либо денег она не стоит. К слову, полная стоимость игры составляет 125 рублей.