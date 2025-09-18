Детектив от разработчиков Disco Elysium сменил название и концепцию

Компания Dark Math Games, в которой работают люди, создавшие Disco Elysium, изменила концепцию и название игры, которую анонсировали в 2024 году.

© кадр из игры

XXX Nightshift хотели сделать близкой по духу к Disco Elysium с изометрической графикой и массой диалогов. Однако планы поменялись. Во-первых, теперь она называется Tangerine Antarctic. Разработчики пояснили, что смена нейминга позволит лучше отразить суть игры. Также называется отель, в котором происходит большая часть событий. От изометрии отказались. Tangerine Antarctic станет ролевой игрой с видом от третьего лица.

Основатель Dark Math Games Тимо Альберт рассказал, что геймерам предстоит раскрыть загадочные убийства на локации, которую нельзя покинуть из-за снежной бури.

Ранее бывшие сотрудники ZA/UM одновременно объявили о создании собственных студий. Первая — Dark Math Games, которая сразу анонсировала XXX Nightshift. Во второй объединились разработчики Disco Elysium, а также выходцы из Rockstar, Bungie и Brave At Night. Компания получила имя Longdue Games.