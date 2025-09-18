Новая сюжетная глава Assassinʼs Creed Mirage похожа на последнее DLC для Odyssey

Блогер и инсайдер j0nathan раскрыл «эксклюзивные подробности» новой сюжетной главы для Assassin’s Creed Mirage, которыми с ним поделились «анонимные источники в Ubisoft».

© кадр из игры

Новинка похожа на последнее DLC для Assassinʼs Creed Odyssey с дополнительной картой и небольшой миссией на несколько часов.

Новая карта очень похожа на пустыню (без крупных городов): несколько маленьких деревень, пальмы, пещеры — и всё это окружают горы.

Будут и новые враги, некоторые используют в качеств оружия яд.

Также ожидается специальный режим, связанный с Анимусом (видимо, речь про Animus Hub), который добавит испытания с повторным прохождением основных миссий и контрактов. Например, нужно будет пройти всё задание пацифистом и без помощи орлиного зрения. За выполнение испытаний дадут награды.

Релиз новинки «очень скоро».

Ubisoft анонсировала обновление для Assassinʼs Creed Mirage в августе. Оно будет полностью бесплатным, а в его разработке помогают инвестиции Саудовской Аравии.