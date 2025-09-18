Разбирательства Pocketpair и Nintendo угрожают моддерам

Юрист Флориан Мюллер обратил внимание на деталь в судебном разбирательстве Pocketpair и Nintendo, которая может угрожать моддерам.

© кадр из игры

Pocketpair, выстраивая свою юридическую линию, приводила в пример различные игры, в которых используются механики, попадающие под патенты Nintendo. Среди них упоминался мод для Dark Souls 3 под названием Pocket Souls.

Nintendo же, как отмечает Мюллер, заявляет, что моды не являются «настоящими» играми. Это, по словам юриста, может грозить сообществу моддеров.

«Помимо полного пренебрежения к огромному творческому потенциалу, с которым моддеры вносят свой вклад в инновации, связанные с играми, моддеры станут „законной добычей“, поскольку их идеи могут быть запатентованы кем-то другим», — пояснил Мюллер.

Он добавил, что запатентованные разработки моддеров в будущем могут использовать против них, поэтому нужно внимательно следить за тем, как к аргументу Nintendo отнесется суд.

Ранее сообщалось, что Nintendo в ходе тяжб с Pocketpair решила изменить свои патенты. Два из них посвящены коллекционированию персонажей, тогда как третий описывает плавное переключение между летящими и движущимися на земле объектами верховой езды.