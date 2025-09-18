Разбирательства Pocketpair и Nintendo угрожают моддерам
Юрист Флориан Мюллер обратил внимание на деталь в судебном разбирательстве Pocketpair и Nintendo, которая может угрожать моддерам.
Pocketpair, выстраивая свою юридическую линию, приводила в пример различные игры, в которых используются механики, попадающие под патенты Nintendo. Среди них упоминался мод для Dark Souls 3 под названием Pocket Souls.
Nintendo же, как отмечает Мюллер, заявляет, что моды не являются «настоящими» играми. Это, по словам юриста, может грозить сообществу моддеров.
«Помимо полного пренебрежения к огромному творческому потенциалу, с которым моддеры вносят свой вклад в инновации, связанные с играми, моддеры станут „законной добычей“, поскольку их идеи могут быть запатентованы кем-то другим», — пояснил Мюллер.
Он добавил, что запатентованные разработки моддеров в будущем могут использовать против них, поэтому нужно внимательно следить за тем, как к аргументу Nintendo отнесется суд.
Ранее сообщалось, что Nintendo в ходе тяжб с Pocketpair решила изменить свои патенты. Два из них посвящены коллекционированию персонажей, тогда как третий описывает плавное переключение между летящими и движущимися на земле объектами верховой езды.