Игроблогер подробно сравнил Switch 2 со Steam Deck OLED

На YouTube-канале Denis Major рассказали, какую игровую консоль лучше выбрать: Nintendo Switch 2 или Steam Deck OLED.

У консоли Steam Deck по сравнению с Nintendo Switch есть несколько преимуществ. Во-первых, это игровые стики. Они удобнее и лучше настраиваются. Поэтому в шутеры точно лучше играть на Steam Deck. Кнопки же ведущему, напротив, нравятся больше у Nintendo.

Что касается экрана, то у Switch 2 разрешение выше, но для игр это не особо важно. В целом блогеру хватает и разрешения Steam Deck, который ещё и поддерживает HDR.

Steam Deck в отличие от Switch - это ПК. Из-за этого часто при запуске игр приходится ждать, пока установятся какие-либо обновления и т. п. Некоторые же проекты вообще запускаются только с подключением к Интернету.

Минус Switch 2 - это эргономика. В руках как ни крути удобнее лежит Steam Deck.

Консоль Steam Deck имеет поддержку обычных SD-карт. Для Switch 2 вам придётся покупать новые экспресс-карты.

Switch 2 позволяет разделить игру с другими людьми, а вот на Steam Deck можно наслаждаться ей только в одиночестве.

Ещё один важный момент: Switch - гибридная консоль, Steam Deck - портативный ПК. При подключении Nintendo к док-станции графика на телевизоре у вас будет лучше, а у Steam Deck ничего не изменится.

Вывод

В целом для Denis Major консоль Switch 2 всё же предпочтительнее. Хотя, конечно, каких-то игр на ней вообще нет, а какие-то запускать просто удобнее на Steam Deck.