Российский Ютубер создал DDR5-память со встроенным дисплеем

Энтузиаст и YouTube-блогер из России VIK-on, известный проектами в сфере ремонта и моддинга электроники, представил уникальные модули памяти DDR5 со встроенным дисплеем прямо на планке.

© Ferra.ru

Это SO-DIMM-решения для ноутбуков, оснащённые экраном, который показывает ключевые параметры работы модуля — напряжение RAM и активность шины SPD.

Фишкой новинки стала кнопка для вывода последних пяти POST-кодов, что особенно полезно при диагностике. Пока эта функция поддерживается только на ноутбуках Asus. При этом надо понимать, что модули нацелены скорее на профессионалов и энтузиастов, чем на массовый рынок.

© YouTube

Стоимость одной плашки составляет 3800 рублей. Продажи уже стартовали. Сам же автор сообщил о завершении выпуска аналогичных решений для DDR3 и DDR4, полностью переключившись на современный стандарт DDR5.

По сути, это экспериментальный продукт на стыке утилитарного инструмента и гиковского аксессуара: сочетание памяти и встроенного монитора позволяет использовать планку не только по назначению, но и как удобный отладочный гаджет.