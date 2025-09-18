ADATA представила защищенные по военному стандарту SSD SD820 и SC735

ADATA анонсировала два новых внешних твердотельных накопителя с защитой по военному стандарту — SD820 и SC735.

© Ferra.ru

Оба устройства ориентированы на путешественников, создателей контента и любителей активного образа жизни, которым нужна высокая скорость, компактность и надёжность.

ADATA SD820 весит всего 26,5 г, но при этом выдерживает падения с высоты 1,22 м (MIL-STD-810G 516.6), полностью защищён от пыли и способен провести до часа на глубине 1 м (IP68). Скорость чтения и записи достигает 2000/2000 МБ/с благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2.

Накопитель доступен в версиях на 1, 2 и 4 ТБ, что делает его отличным вариантом для фотографов и видеографов, работающих с тяжёлыми файлами в дороге.

ADATA SC735 ещё компактнее — всего 13,6 г, размером с футляр TWS-наушников. Он также прошёл тесты на падение с 1,22 м, оснащён выдвижным разъёмом USB-C и работает без кабелей.

Скорость — до 1050/1000 МБ/с, доступные объёмы — 1 и 2 ТБ. Поддерживается подключение к iPhone 15, Android, Windows, macOS и игровым консолям.