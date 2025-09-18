Заход NVIDIA в Китай с видеокартой RTX 6000D провалился

Попытка NVIDIA закрепиться в Китае с новой видеокартой RTX 6000D обернулась провалом.

По данным Reuters, крупные китайские компании практически не размещают заказы, считая, что производительность новинки не оправдывает ожиданий.

RTX 6000D — первая видеокарта на архитектуре Blackwell, специально выпущенная для китайского рынка с учетом американских экспортных ограничений. Она построена на 4-нм техпроцессе TSMC, оснащена памятью GDDR7 и пропускной способностью около 1,1 ТБ/с.

Изначально NVIDIA рассчитывала реализовать около 2 млн карт, чтобы компенсировать падение спроса на ограниченный в Китае чип H20.

Однако на практике компании в Поднебесной либо используют старые запасы более мощных решений, либо получают ускорители по «серым каналам». В итоге RTX 6000D оказался невостребованным.

Теперь NVIDIA делает ставку на чипы B30A с HBM3E-памятью и двухчиплетной конфигурацией, но их продажи зависят от согласия американских регуляторов.

Эксперты отмечают, что без доступа к китайскому рынку, команда «зеленых» рискует потерять значительную часть прибыли в сегменте ИИ.