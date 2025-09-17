Экшен про средневековую Месопотамию Blood of Mehran выйдет в октябре

Слэшер Blood of Mehran станет доступен на PC, PS5 и Xbox Series 7 октября. Она навеян сборником «Тысяча и одна ночь» — памятником средневековой арабской и персидской литературы. Ответственна за игру турецкая Permanent Way.

© кадр из игры

События Blood of Mehran происходят в Средние века в междуречье Тигра и Евфрата. Когда именно — разработчики не уточняют. Главным героем, воином по имени Мехран, движет месть. В сражениях он использует меч и щит, два клинка сразу или лук. В геймплей вплетен стелс.