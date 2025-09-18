В Pompeii: The Legacy нужно будет отстроить Помпеи

Хорватский разработчик Siscia Games сообщил, что градостроительная стратегия Pompeii: The Legacy дебютирует в раннем доступе на PC 23 сентября. В ней вам предстоит поднимать из вулканического пепла Помпеи.

© кадр из игры

Помпеи — древнеримский город, разрушенный из-за извержения Везувия в 79 году. Кампания стартует 20 лет спустя после катастрофы и охватывает два столетия. Вы будете вести беседы с Траяном и Марком Аврелием и пользоваться торговыми маршрутами Римской империи, находящейся на пике развития. Впрочем, все это не отменяет землетрясений, эпидемий и даже нашествия саранчи.

В ранней версии представлены почти все виды построек, кампания и «песочница». Игра переведена на 12 языков, в том числе на русский. В Steam Early Access она проведет примерно полгода.