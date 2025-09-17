Где фармить опыт в Borderlands 4: гайд

В Borderlands 4 благодаря открытому миру можно найти много способов прокачки и фарма, но некоторые, как ни крути, будут эффективнее других. Портал PC Gamer рассказал, где лучше всего фармить опыт, чтобы прокачать персонажа как можно быстрее.

© Steam

Два лучших способа фарма опыта в Borderlands 4 — выполнение контрактов и защита буров; последний особенно эффективен в кооперативном режиме. Оба варианта также дают тонны денег и лута, включая легендарное снаряжение.

Контракты, особенно их усложненные версии, которые можно открыть в режиме максимальной сложности, награждают очень большим объемом опыта по выполнению. И, в целом, их можно выполнять быстро, если ваш билд составлен хоть немного толково.

Лучшее место для фарма находится в убежище Makeshift Chalet на западном краю Carcardia Burn, в регионе Lopside. Из-за размеров локации цели контрактов обычно появляются рядом, что позволяет сэкономить время на перемещении между регионами, хотя чисто технически выполнять контракты можно где угодно.

Оборона буров — битва против волн противников, которая всегда заканчивается поединком с боссом, и она неизменно приносит много опыта. Пройдя оборону, просто используйте машину Мокси рядом, чтобы перезагрузить локацию и повторить процесс. Гринд не такой эффективный, как контракты, если вы играете один, но в разы более эффективный, если играть в группе с товарищами.

Поскольку опыт получают все члены группы, вы можете разделиться, чтобы каждый игрок выполнял оборону бура в разных частях мира — на данный момент их две.