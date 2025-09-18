В Dota 2 добавили новую сокровищницу с 17 новыми наборами

The International позади, но Valve решила сохранить атмосферу праздника для игроков. В ночь на 17 сентября в Dota 2 появилась новая сокровищница — Cosmic Heroes' Hoard, включающая 17 полностью новых наборов с космической тематикой. В коллекцию вошли предметы для Spirit Breaker, Enigma, Void Spirit, Ancient Apparition, Mirana, Zeus, Phoenix, Sven, Crystal Maiden, Faceless Void, Marci, Phantom Assassin и Lina.

© Чемпионат.com

Кроме того, у игроков есть шанс получить редкие наборы для Tinker, Ogre Magi и Earthshaker. Последний комплект примечателен тем, что в него впервые за долгое время возвращается Аркана Planetfall.

Помимо сокровищницы, обновление также увековечило победу Team Falcons на TI14 — у фонтана теперь можно увидеть Эгиду в честь чемпионов. Дополнительно разработчики изменили слот Арканы Planetfall, разделив её элементы на разные части набора.