Анонсирована The Lift в духе советской научной фантастики

Студия Fantastic Signals и издательство tinyBuild представили игру THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator.

Анонс состоялся с публикацией первого видео с демонстрацией завязки истории и кадрами игрового процесса.

Авторы называют свою работу "симулятором от первого лица, вдохновленным советской фантастикой (в особенности работами братьев Стругацких), в котором увлекательный "ремонтный" геймплей переплетается с загадочным сюжетным приключением".

События развернутся в Институте, который "был местом передовых исследований и великих открытий, пока не произошла загадочная катастрофа, после которой комплекс забросили. Год за годом Институт постепенно уходит в небытие вместе со своими тайнами".

Геймерам в роли разнорабочего предстоит навести порядок и выяснить, что пошло не так.

У проекта уже есть страница в Steam. Ее можно добавить в вишлист, а также подать заявку на участие в плейтесте.