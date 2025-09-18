Игра Alien: Rogue Incursion получила дату выхода
Экшен-хоррор Alien: Rogue Incursion, выйдя в прошлом году, не снискал славы на поприще виртуальной реальности, и под конец текущего месяца - 30 сентября - аудитории станет доступна его "плоская" версия.
Дату выхода разработчики студии Survios обозначили в свежем трейлере.
Без погружения в VR проект по вселенной "Чужого" стал выглядеть как типичный проходной шутер с ксеноморфами, о чем пишут пользователи под видео на различных социальных онлайн-площадках.
Целевыми платформами обозначены ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Заявлен перевод субтитров и интерфейса на русский язык .