Игра Alien: Rogue Incursion получила дату выхода

Экшен-хоррор Alien: Rogue Incursion, выйдя в прошлом году, не снискал славы на поприще виртуальной реальности, и под конец текущего месяца - 30 сентября - аудитории станет доступна его "плоская" версия.

© Российская Газета

Дату выхода разработчики студии Survios обозначили в свежем трейлере.

Без погружения в VR проект по вселенной "Чужого" стал выглядеть как типичный проходной шутер с ксеноморфами, о чем пишут пользователи под видео на различных социальных онлайн-площадках.

Целевыми платформами обозначены ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Заявлен перевод субтитров и интерфейса на русский язык .