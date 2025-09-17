Для Palworld выпустили патч с исправлением ошибок и изменением баланса

Разработчики Palworld выпустили патч, в котором большое внимание уделили исправлением недочётов.

© кадр из игры

Решили проблему, из-за которой пассивные навыки не применялись к ряду неигровых персонажей, починили баг, из-за которого в конце случайных подземелий иногда не появлялись сундуки с наградами. Исправили ошибку, которая не позволяла помощи в прицеливании корректно работать в битве с одним из боссов. Также уделили внимание багам, связанным с анимациями, отображением предметов и их использованием.

Разработчики модификаторы доверия NPC в соответствии с реализацией пассивных навыков, добавили в настройки мира параметр «Скорость распада предметов», а также ввели в интерфейс функцию, которая будет предупреждать игроков о слишком тяжёлых настройках для их PC.

Представители Pocketpair ранее заявили, что полноценный релиз Palworld состоится в 2026 году. Подробности о предстоящем событии пока не раскрыли, но пообещали «огромное количество контента».