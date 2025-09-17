Fall Guys могут закрыть

16 сентября весёлая соревновательная игра Fall Guys: Ultimate Knockout получила крупное обновление Slime Factory, в котором обновили пул доступных карт и не только. Однако ушлые геймеры быстро обнаружили в файлах игры упоминания контента, который будет открываться в течение следующего года. И это очень насторожило поклонников.

© кадр из игры

Поскольку в Fall Guys уже загрузили ресурсы с новинками на 2026 год, геймеры предположили о переходе игры на «автопилот». То есть, серверы будут работать, но ждать каких-либо крупных обновлений не стоит — разработчикам останется лишь править баги и активировать уже имеющиеся в файлах новинки.

Если говорить про будущее после 2026 года, то у фанатов есть несколько теорий. Самая жуткая — Fall Guys могут попросту закрыть, особенно если игра не будет приносить достаточно прибыли. Второй вариант заключается в том, что игру и весь её контент могут перенести в качестве очередного масштабного режима Fortnite. Это возможно, ведь Epic Games ещё в 2021 году приобрела студию Mediatonic.

Также все опасения игроков могут оказаться беспочвенными. В социальных сетях Fall Guys разработчики обещают сообщить нечто «знаковое» в четверг 18 сентября. Вот же фанаты обрадуются, если это будет анонс второй части! Тогда прекращение полноценной поддержки оригинала выглядело бы логичным переходом к сиквелу.