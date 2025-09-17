Издатель Stray представит три новых игры 23 сентября

Американская компания Annapurna Interactive объявила о проведении мероприятия, в рамках которого будут представлены три новых игры.

© кадр из игры

Речь о неназванных проектах студий Iridium Studios, Marumittu Games и Yarn Owl. Annapurna Interactive Direct From Tokyo 2025 состоится 24 сентября в 03:00 МСК. Анонс сопроводили небольшим тизером, однако подробности пока не раскрывают.

Все три игры также будут показаны на Tokyo Game Show 2025. Выставка состоится с 25 по 28 сентября. Участие в ней примут такие компании, как Bandai Namco Entertainment, Capcom, Electronic Arts, Konami Digital Entertainment, Koei Tecmo, SEGA, Microsoft, Ubisoft и другие.

Ранее в сети появлялись слухи, что на TGS 2025 могут представить Forza Horizon 6.