Как настроить файл подкачки на Windows 11

Сегодня SSD распространены гораздо шире, чем раньше, и нередко именно на них хранятся самые важные файлы. Но стандартные настройки Windows 11 могут сократить срок службы твердотельных накопителей — из-за того, как организован файл подкачки. Портал makeuseof.com рассказал, почему, и что с этим можно сделать.

© Unsplash

Что такое файл подкачки и как он влияет на SSD

Большинство людей думают, что память компьютера — это просто плашки оперативки, которые стоят внутри системного блока. Но у Windows есть функция под названием файл подкачки, которая, по сути, использует часть накопителя в качестве резервного запаса памяти. Если у ПК вдруг закончится оперативная память, то система переместит данные в этот виртуальный сектор памяти, чтобы приложения могли работать без фатального вылета.

Windows 11 автоматически управляет хранилищем, которое используется для файла подкачки. Он расширяется и сжимается в зависимости от потребностей системы, что довольно удобно: о дефиците оперативной памяти, чаще всего, можно не беспокоиться.

Нюанс в другом. Если ваш основной накопитель — SSD, то постоянное перемещение данных из файла подкачки и внутрь него постепенно изнашивает диск. SSD, в отличие от традиционных жестких дисков, обладают конечным запасом циклов записи, и всякий раз, когда Windows задействует файл подкачки, система расходует один цикл.

Да, современные SSD довольно долговечны, но их нельзя назвать неуязвимыми. Если вы часто запускаете интенсивные приложения, потребляющие много памяти, вроде редакторов видео, виртуальных машин и требовательных игр, то файл подкачки может работать больше, чем обычно.

Почему файл подкачки не стоит просто выключать

Поняв, что делает файл подкачки и зачем он нужен, у пользователя ПК может появиться соблазн выключить его — и на ПК, обладающих минимум 16 ГБ оперативной памяти, это не самый плохой вариант. При достаточном объеме оперативки системе не нужно часто полагаться на виртуальную память.

Однако полное отключение файла подкачки имеет свои риски. Без виртуальной памяти тяжелые приложения или внезапные скачки потребления оперативной памяти могут полностью исчерпать ресурсы системы. А это приведет к вылетам, вынужденным перезагрузкам или дестабилизации операционной системы.

Другими словами, отключение файла подкачки — безопасная опция только при наличии большого объема оперативной памяти и только при условии, что вы никогда не нагружаете ПК сверх меры. Но это не слишком практичное решение проблемы для большинства пользователей.

Как перенести файл подкачки на другой накопитель