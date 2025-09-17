Игроки Borderlands 4 убили более 55 миллионов боссов

Gearbox Software поделилась статистикой игроков Borderlands 4 в период «премьеры» с вечера 11 сентября по 14 сентября. За этот короткий срок геймеры успели собрать почти 765 миллионов предметов, причём почти 15 миллионов из них пришлись на красные сундуки.

© кадр из игры

В Borderlands 4 впервые в серии появился бесшовный открытый мир, поэтому неудивительно, что игроки проехали более 65 миллионов километров. За это время геймеры уничтожили более 16 миллионов транспортных средств. И раз речь зашла об уничтожениях, нельзя не поговорить о боссах: их было убито более 55,4 миллиона штук. А вот столкновение с каким-либо боссом закончилось неудачно для игроков свыше 16,2 миллиона раз.

Но не только от рук боссов и простых противников умирали персонажи игроков. Например, 4,5 миллиона раз геймеры подорвали сами себя при помощи гранат. От бочек погибли два миллиона раз, тогда как яды убили всего 349 тысяч игроков.

В честь того, что за прошедшие дни геймеры «устроили настоящий хаос», их ждут подарки — бесплатный набор Break. Для получения скинов для персонажей и дронов нужно активировать следующий Shift-код: