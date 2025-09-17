Valve могла начать собирать блогеров для показа нового VR-шлема

Уже несколько лет ходят слухи о том, что Valve трудится над новой гарнитурой виртуальной реальности. Судя по всему, велик шанс на анонс наследника Valve Index в ближайшее время, доказательства чему собрали пользователи мировой паутины. Всё дело в активности блогеров, специализирующихся на теме VR-шлемов.

© кадр из игры

Например, у Habie147 почти 900 тысяч подписчиков на YouTube — недавно он рассказал, что в эту среду опубликует «специальный репортаж», что выбивается из графика выхода нового контента. А владелец канала Nathie объявил, что на этой неделе отправится в Сиэтл, где находится штаб-квартира Valve. Также ряд блогеров заявил, что в этом году не планируется крупных мероприятий от производителей гарнитур — то есть, блогеры могли собраться именно ради закрытого показа в офисе Valve.

Инсайдер Тайлер Маквикер, специализирующийся на утечках и слухах вокруг Valve, также подогревает интерес загадочными сообщениями. Правда, многие поклонники восприняли число 198 в качестве намёка на Half-Life 3, а не на нечто связанное с VR.

Интересно, что в 2019 году Valve анонсировала свою гарнитуру Valve Index без предварительных уведомлений и прямо во время мероприятия другого крупного игрока на VR-рынке. Возможно, что в этот раз анонс нового железа также должен стать неожиданным, хотя регистрация торговой марки Steam Frame могла слегка подпортить возможный сюрприз.