Microsoft прекращает поддержку Windows 10

Корпорация Microsoft подтвердила окончание поддержки операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года. С этой даты прекратится обслуживание всех версий, включая: Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations.

Октябрьское обновление безопасности станет последним для Windows 10. После этой даты устройства перестанут получать критические исправления и защиту от новых угроз, что сделает их уязвимыми для кибератак.

Несмотря на предупреждения Microsoft, более половины пользователей продолжают работать на Windows 10. Согласно данным на сентябрь 2025 года, систему используют 51% частных и 60% корпоративных клиентов.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что продолжение использования неподдерживаемой ОС создает серьезные риски, особенно для корпоративных сетей. Рекомендуется заблаговременно перейти на Windows 11 или рассмотреть альтернативные операционные системы.

К слову, Windows 10, выпущенная в 2015 году, стала одной из самых популярных ОС в истории Microsoft благодаря бесплатному обновлению с предыдущих версий и интеграции с облачными сервисами компании.

