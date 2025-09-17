Насколько велика разница между RX 6800 XT и 7800 XT

В одном из выпусков на YouTube-канале Odin Hardware продемонстрировали, как в 1440р показывают себя видеокарты RX 6800 XT и 7800 XT.
Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 7 7700Х, матплату Asrock В650М HDV M2, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарту Sapphire RX 7800 XT 16 ГБ DDR5 Triple Fans/MSI Gaming X Trio RX 6800 XT 16 ГБ DDR6 Triple Fans.
A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 66 к/с (6800 ХТ) и 68 к/ (7800 ХТ).
Alan Wake шла с высокой графикой. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 56 к/с в обоих случаях.
Cyberpunk 2077 тестировался с RT Off, пресетом Ultra. 6800 ХТ выдавала здесь 88 к/с, а 7800 ХТ - 80 к/с.
Игра God of War шла с ультра-графикой. 6800 ХТ в ней вновь обгоняла 7800 ХТ на 5 к/с: её средний FPS составил 108 к/с, а у 7800 ХТ - 103 к/с.
The Witcher 3 запускался с RT Off, пресетом High. В среднем здесь частота кадров равнялась 65 к/с (6800 ХТ) и 124 к/с (7800 ХТ).
Starfield тестировалась с графикой Ultra. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 71 к/с (6800 ХТ) и 72 к/с (7800 ХТ).
В игре Doom Eternal с пресетом Ultra Nightmare в среднем удалось получить 224 к/с (6800 ХТ) и 235 к/с (7800 ХТ).
Игра Spiderman Remastered шла с RT On, настройками графики Very High. Средний FPS в ней составлял 76 к/с (6800 ХТ) и 81 к/с (7800 ХТ).
В Silent Hill 2 с пресетом Epic средняя частота кадров находилась в районе 41 к/с (6800 ХТ) и 45 к/с (7800 ХТ).
GTA 5 запускалась с Ultra Details. По среднему FPS здесь 7800 ХТ обгоняла 6800 ХТ на 24 к/с (144 к/с и 120 к/с соответственно).
Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 140 к/с (6800 ХТ) и 145 к/с (7800 ХТ).
Last of Us шла на высоких настройках графики. Разница между 6800 ХТ и 7800 ХТ по среднему FPS составила здесь 23 к/с (50 к/с и 73 к/с соответственно).
Hellblade 2 запускалась с высоким пресетом. В ней обе видеокарты выдавали 48 к/с в среднем.
Kingdom Come Deliverance тестировалась с графикой Very High. Средняя частота кадров составляла в этой игре 126 к/с в обоих случаях.
Вывод
В среднем RX 7800 XT оказалась быстрее 6800 ХТ всего на 5% (98 к/с и 93 к/с соответственно).