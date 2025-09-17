Игроки больше ждут ремейки и ремастеры, чем новые игры

Аналитики опубликовали результаты опроса, в котором респонденты рассказали, как часто они сталкиваются с ремастерами или ремейками игр.

Всего компания MTM опросила 1500 человек из США и Великобритании. Все они стабильно играют на PC и консолях. Для точности, ремейк определили как «переосмысление оригинальной игры, созданное с нуля с обновлённой графикой, игровой механикой, а иногда и элементами сюжета», а ремастер как «улучшенную версию оригинальной игры с улучшенной графикой, звуком и производительностью без изменения основного игрового процесса».

Выяснилось, что 85% участников за последний год играли в ремастер или ремейк проекта, оригинал с оригиналом которого были не знакомы. Также 76% человек заявили, что хотят видеть перезапуски старых игр в том или ином виде. Они вызывают у людей чувство ностальгии и возвращают в детство.

Остальные участники опроса обеспокоены тем, что студии выбирают способ, который кажется им наиболее простым. Респонденты недовольны, что разработчики отдают приоритет переизданиям, а не инновациям.

Одним из последних релизов, который спровоцировал споры в сообществе, стала Metal Gear Solid Delta. Фанаты отметили, что между оригиналом и обновлённой версией не так много разницы. Но при этом нашлись и те, кто впервые познакомился с MGS благодаря Delta.