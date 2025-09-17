Блогер показал лучший игровой компьютер за 45 тысяч рублей

Автор YouTube-канала sirVikman представили оптимальную конфигурацию игрового компьютера стоимостью около 45 тыс. руб., рассчитанную на запуск современных проектов в разрешении Full HD и Quad HD. Об этом сообщает Ferra.

В основу компьютера вошли процессор Intel Core i3-12100F, материнская плата MS-Challenger H610M-H V1 (или альтернативы H610M-D/Maxsun B760M), 16 ГБ оперативной памяти Netac Shadow II DDR4 3200 МГц CL16, SSD Netac NV3000 объемом 1 ТБ, блок питания Powercase PW500, корпус Xastra A306M-3FRGB и система охлаждения Deepcool AG400 WH. Видеокарты варьировались между AMD Radeon RX 6600, Intel Arc B580 и NVIDIA GeForce RTX 5050.

Тестирование проводилось с включенным PCIe 4.0 и Resizable BAR. Среди протестированных игр — CS 2, RUST, Hunt Showdown, PUBG, The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077, STALKER 2, Spider-Man 2, Silent Hill 2 и ряд других тайтлов.

По результатам замеров в CS 2 лучшую производительность показала RTX 5050: в Full HD средний FPS составил 194 кадра в секунду, в QHD — 181. Хуже всего проявили себя Intel Arc B580 в FHD (172 к/с) и RX 6600 в 2К (164 к/с).

