Для ПК и консолей в раннем доступе вышла Skate

Компания Electronic Arts совместно со студией Full Circle представила новый симулятор скейтбординга skate. — четвертую игру в серии и первую с момента выхода Skate 3 в 2010 году. Проект вышел в раннем доступе на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, сообщает DTF.

В основе игры — переработанная система трюков Flick-It и открытый мир в виде города Сан-Ванстердам, который развивается со временем. Пользователям доступны выполнение трюков, участие в испытаниях и соревновательный режим с другими игроками.

Стартовый онлайн проекта в Steam превысил 78 тыс. одновременных пользователей. Однако игра получила смешанные оценки: рейтинг отзывов составил 41%. Часть аудитории выразила недовольство изменением концепции по сравнению с предыдущими частями и наличием микротранзакций. Вместе с тем многие положительно оценили динамику и вариативность игрового процесса.

Разработчики уточнили, что сроки завершения стадии раннего доступа не определены. По предварительным оценкам Full Circle, полноценный релиз может состояться через год после запуска.

