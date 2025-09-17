PS5 получит крупное обновление с энергосберегательным режимом Power Saver и мультиподключением DualSense
Sony готовится выпустить крупное обновление системного ПО для PlayStation 5, которое станет доступно 17 сентября.
Консоль установит его автоматически, но при желании можно запустить загрузку вручную через меню настроек. Главным нововведением станет энергосберегающий режим Power Saver.
Он будет доступен в разделе «Система → Энергосбережение» и позволит снизить энергопотребление консоли во время игр. Sony уже подтвердила, что поддержку нового режима получат Demon’s Souls и Death Stranding 2: On the Beach, а свежий эксклюзив Ghost of Yotei выйдет с Power Saver «из коробки».
Судя по утечкам, эта функция оптимизируется под характеристики будущей портативной консоли Sony, которую ждут вместе с PlayStation 6.
Вторая важная функция — мультиподключение контроллеров DualSense. После обновления можно будет зарегистрировать до четырёх устройств одновременно и переключаться между ними прямо с геймпада.
Это особенно полезно для тех, кто часто использует DualSense на ПК или других платформах.