Sony готовится выпустить крупное обновление системного ПО для PlayStation 5, которое станет доступно 17 сентября.

© Ferra.ru

Консоль установит его автоматически, но при желании можно запустить загрузку вручную через меню настроек. Главным нововведением станет энергосберегающий режим Power Saver.

Он будет доступен в разделе «Система → Энергосбережение» и позволит снизить энергопотребление консоли во время игр. Sony уже подтвердила, что поддержку нового режима получат Demon’s Souls и Death Stranding 2: On the Beach, а свежий эксклюзив Ghost of Yotei выйдет с Power Saver «из коробки».

Судя по утечкам, эта функция оптимизируется под характеристики будущей портативной консоли Sony, которую ждут вместе с PlayStation 6.

Вторая важная функция — мультиподключение контроллеров DualSense. После обновления можно будет зарегистрировать до четырёх устройств одновременно и переключаться между ними прямо с геймпада.

Это особенно полезно для тех, кто часто использует DualSense на ПК или других платформах.